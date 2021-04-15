***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurduğumuz,KKTC'de "Kapalı Devre Turizm" faaliyetleri kapsamında,İşletmekte olduğumuz otellerimiz charter uçak kiralama ve pazarlama çalışmalarını tamamlamış olup ilk charter seferimiz İstanbul'dan 15.04.2021 (bugün) saat 19.00 itibarıyla başlayacaktır.Böylelikle otellerimiz tekrar faaliyete geçmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928349BIST