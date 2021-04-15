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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2021 10:09



***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurduğumuz,
KKTC'de "Kapalı Devre Turizm" faaliyetleri kapsamında,
İşletmekte olduğumuz otellerimiz charter uçak kiralama ve pazarlama çalışmalarını tamamlamış olup ilk charter seferimiz İstanbul'dan 15.04.2021 (bugün) saat 19.00 itibarıyla başlayacaktır.
Böylelikle otellerimiz tekrar faaliyete geçmiştir.
 
Kamuoyuna duyurulur.
            
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928349


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