***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 19:18
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.04.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız, şirketimizin bedelli sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri raporuna istinaden
Sahip olduğu tüm otelleri tarafımızdan işletilen ve aynı zamanda grup şirketimiz olan Voyager Kıbrıs Ltd. 07.06.2021 (bugün) tarihli Şirket Direktörler Toplantısında,
1. Şirketin sermaye artışına gitmesi gereği yönünde hissedarlara çağrıda bulunulmasına
2. Sermaye artışı ile ilgili olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihinin belirlenerek hissedarlara gündemle ilgili çağrı yazılarının gönderilmesine, sermaye artış tutarının belirlenmesinin genel kurul kararına bırakılmasına ve bu işlemlerin 2 ay içerisinde neticelendirilmesine
Karar vermiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940822
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0543
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0407
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05524,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,04
|Açılış
|: 524,95
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.713
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6039
|8,6125
|% -0,63
|
|Euro
|10,4968
|10,5094
|% -0,39
|
|Sterlin
|12,1714
|12,2324
|% -0,52
|
|Frank
|9,5499
|9,6074
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2881
|2,2996
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,74
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,89
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,61
|71,61
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS