***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.04.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız, şirketimizin bedelli sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri raporuna istinadenSahip olduğu tüm otelleri tarafımızdan işletilen ve aynı zamanda grup şirketimiz olan Voyager Kıbrıs Ltd. 07.06.2021 (bugün) tarihli Şirket Direktörler Toplantısında,1. Şirketin sermaye artışına gitmesi gereği yönünde hissedarlara çağrıda bulunulmasına2. Sermaye artışı ile ilgili olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihinin belirlenerek hissedarlara gündemle ilgili çağrı yazılarının gönderilmesine, sermaye artış tutarının belirlenmesinin genel kurul kararına bırakılmasına ve bu işlemlerin 2 ay içerisinde neticelendirilmesineKarar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940822BIST