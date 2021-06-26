***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarK.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli olarak azaltmaya devam etmektedir.Bu gelişmeler doğrultusunda "Kapalı Devre Turizm" faaliyetlerinin süresi 4 Gece 5 Gün olarak devam etmekte olup, yine bu doğrultuda kullanılacak olan Charter sefer sayısı haftalık azami 11'dir.Charter seferler ile ülkeye gelip 5 günden fazla kalacak kişiler 5. Gün testlerini yinelemeleri kaydı ile kalış sürelerini uzatılabileceklerdir.Kapalı otel turizmine girmek isteyen ve tarifeli uçak ile gelecek çift aşılı kişilerin el bilekliği ile kapalı otel turizmi yapan otellere gidebileceklerdir.Ayrıca Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi olacaktır.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944328BIST