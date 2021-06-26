***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.06.2021 17:09
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli olarak azaltmaya devam etmektedir.
Bu gelişmeler doğrultusunda "Kapalı Devre Turizm" faaliyetlerinin süresi 4 Gece 5 Gün olarak devam etmekte olup, yine bu doğrultuda kullanılacak olan Charter sefer sayısı haftalık azami 11'dir.
Charter seferler ile ülkeye gelip 5 günden fazla kalacak kişiler 5. Gün testlerini yinelemeleri kaydı ile kalış sürelerini uzatılabileceklerdir.
Kapalı otel turizmine girmek isteyen ve tarifeli uçak ile gelecek çift aşılı kişilerin el bilekliği ile kapalı otel turizmi yapan otellere gidebileceklerdir.
Ayrıca Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi olacaktır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944328
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0714
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,8024
En Düşük
8,6753
18:0510,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0808
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,5061
En Düşük
10,3652
18:05502,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,62
|Açılış
|: 502,55
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
503,30
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7486
|8,7801
|% 0,82
|
|Euro
|10,4465
|10,4867
|% 0,78
|
|Sterlin
|12,1536
|12,2146
|% 0,53
|
|Frank
|9,5384
|9,5958
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3340
|2,3457
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,15
|
|Altın Gr.
|502
|503
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|76,12
|76,12
|0,56
|