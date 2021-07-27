***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarK.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde10.08.2021 tarihinden itibaren Charter seferleriyle el bilekliği takılarak kapalı devre turizm uygulaması iptal edilmiştir.Charter seferler ile KKTC'ye gidecek kişiler, tarifeli seferlerde de olduğu gibi "Güvende Kal Uygulaması" nı indirme ve el bilekliği takma koşulu ile geldikleri ülke için belirlenen renk kodlarıyla belirtilen kriterlere göre işlem göreceklerdir.Bu kodlara göre Türkiye turuncu kategoride yer almaktadır. Turuncu kategori ülkelerin adaya giriş koşulları şu şekildedir:Aşılı veya Hastalığı Geçirmiş? Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.? Karantinasız giriş.Aşısız? Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.? 5 Gün karantinalı giriş.6 - 18 yaş arası çocuklar ise aşılı veya hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre belirtilen PCR test kuralları doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.Saygıdeğer yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952082BIST