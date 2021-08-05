***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermaye artışından elde ettiği 219.976.992,26 TL tutarındaki fonu sermaye artış kararına uygun olarak, sahip olduğu tüm otelleri tarafımızdan işletilen ve aynı zamanda grup şirketimiz olan Voyager Kıbrıs Limited'in sermaye artışında kullanılmak üzere transfer etmiştir. Bu tutara ilave olarak özkaynaklardan sağlanan 13.023.007,74 TL ile birlikte toplam 233.000.000 TL tutarında sermaye artışı gerçekleşmiştir.Böylece Voyager Kıbrıs Limited'in sermayesi 1.050.000.000 TL'den, 1.283.000.000 TL'ye çıkartılmış olup şirket iştirak payımız %19,71'e yükselmiştir.Voyager'ın 1.283.000.000 TL tutarında yeni sermayesi 05.08.2021 bugün itibarıyla KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955108BIST