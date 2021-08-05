***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 18:35
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermaye artışından elde ettiği 219.976.992,26 TL tutarındaki fonu sermaye artış kararına uygun olarak, sahip olduğu tüm otelleri tarafımızdan işletilen ve aynı zamanda grup şirketimiz olan Voyager Kıbrıs Limited'in sermaye artışında kullanılmak üzere transfer etmiştir. Bu tutara ilave olarak özkaynaklardan sağlanan 13.023.007,74 TL ile birlikte toplam 233.000.000 TL tutarında sermaye artışı gerçekleşmiştir.
Böylece Voyager Kıbrıs Limited'in sermayesi 1.050.000.000 TL'den, 1.283.000.000 TL'ye çıkartılmış olup şirket iştirak payımız %19,71'e yükselmiştir.
Voyager'ın 1.283.000.000 TL tutarında yeni sermayesi 05.08.2021 bugün itibarıyla KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955108
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.408
18:058,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0644
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
18:0510,1312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0909
|Açılış
|: 10,0900
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|Önceki Kapanış
|: 10,0050
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10,1691
En Düşük
10,0325
18:05495,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,28
|Açılış
|: 495,26
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|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,90
|5.232.566
|% 10,00
|
|UZERB
|35,86
|458.724
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.603.256
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|113.011.217
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.221.898
|% 9,98
|
|DERIM
|10,43
|15.101.492
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.567.777
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.736.430
|% -9,84
|
|SANFM
|19,50
|10.066.874
|% -9,30
|
|SNKRN
|21,06
|797.164
|% -9,22
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|KOZAL
|109,50
|1.737.153.209
|% 3,30
|
|TUPRS
|97,75
|817.805.775
|% 3,38
|
|THYAO
|12,76
|652.575.263
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
|
|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|TSKB
|1,33
|127.054.129
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5356
|8,5408
|% 0,78
|
|Euro
|10,1212
|10,1315
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,8639
|11,9234
|% 1,05
|
|Frank
|9,3821
|9,4386
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2702
|2,2815
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,29
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|1,04
|