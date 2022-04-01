***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 15:56
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.04.2022 tarihli bugünkü toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" sahibi ve şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan, Sn. Figen KUZANLI'nın 01.04.2022 tarihi itibariyle "Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi" olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015050
BIST
17:392.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 16,73
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
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2.255
En Düşük
2.230
17:3914,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0177
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
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14,7026
En Düşük
14,6377
17:3916,2199
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|Önceki Kapanış
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17:39908,11
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|: 908,11
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|: 913,73
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915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:37
|GZNMI
|42,78
|28.748.068
|% 6,10
|
|SMRTG
|15,45
|120.107.366
|% 0,52
|
|GRSEL
|8,16
|27.428.028
|% 0,49
|
|ENSRI
|17,22
|43.337.807
|% -1,49
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|AYCES
|68,60
|3.297.890
|% -4,79
|
|PKENT
|213,10
|21.309.661
|% -4,53
|
|ISBTR
|50.000,00
|804.500
|% -3,83
|
|KONYA
|922,40
|13.959.164
|% -3,11
|
|GARAN
|12,49
|5.408.440.585
|% 2,38
|
|THYAO
|32,68
|2.903.133.681
|% 1,30
|
|PETKM
|9,38
|2.434.917.905
|% 3,88
|
|KRDMD
|15,48
|2.269.915.746
|% 1,18
|
|TUPRS
|226,70
|2.079.897.913
|% 5,74
|
|GARAN
|12,49
|5.408.440.585
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,32
|2.029.901.470
|% 0,83
|
|PETKM
|9,38
|2.434.917.905
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,12
|1.069.683.499
|% 0,98
|
|KARSN
|5,92
|1.360.136.129
|% 7,64
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6839
|14,6906
|% 0,13
|
|Euro
|16,2103
|16,2232
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,1792
|19,2754
|% -0,22
|
|Frank
|15,7745
|15,8695
|% -0,37
|
|Riyal
|3,9048
|3,9244
|% 0,17
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-12,99
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|Altın Gr.
|910
|910
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
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|B. Petrol
|105
|105
|0,05
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