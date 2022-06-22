***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin de içinde bulunduğu Net Grubu şirketlerinden Voyager Kıbrıs Limited'in mal sahibi olduğu, KKTC / Girne'de yapılan Merit Royal Diamond Hotel'in 07.07.2022 tarihinde kısmi olarak ön açılışı (soft opening) yapılacak olup müşteri kabulüne başlanacaktır. Otelin tam kapasite çalışmaya başlaması için çalışmalar devam etmektedir.Merit Royal Diamond Hotel, şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından işletilecektir.Merit Royal Diamond Hotel faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerin, Şirketimizin Vergi Faiz Amortisman Öncesi Kar (VFAÖK) rakamlarını olumlu etkilemesi beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038788BIST