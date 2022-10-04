***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin de içinde bulunduğu Net Grubu şirketlerinden Merit Kıbrıs Turizm Limited'in (Eski adı Voyager Kıbrıs Limited olan şirketin unvanı, talebi doğrultusunda 29.08.2022 tarihli KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Merit Kıbrıs Turizm Limited olarak değişmiştir.) mal sahibi olduğu, Girne'de yapılan Merit Royal Diamond Hotel tam kapasite çalışmaya başlamıştır.Merit Royal Diamond Hotel, Merit Kıbrıs Turizm Limited ile şirketimiz arasında imzalanan sözleşmeye istinaden şirketimiz tarafından işletilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067138BIST