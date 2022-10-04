***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 19:04
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin de içinde bulunduğu Net Grubu şirketlerinden Merit Kıbrıs Turizm Limited'in (Eski adı Voyager Kıbrıs Limited olan şirketin unvanı, talebi doğrultusunda 29.08.2022 tarihli KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Merit Kıbrıs Turizm Limited olarak değişmiştir.) mal sahibi olduğu, Girne'de yapılan Merit Royal Diamond Hotel tam kapasite çalışmaya başlamıştır.
Merit Royal Diamond Hotel, Merit Kıbrıs Turizm Limited ile şirketimiz arasında imzalanan sözleşmeye istinaden şirketimiz tarafından işletilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067138
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0323
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,3267
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5623
En Düşük
18,1735
18:051.030,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 16,59
|Açılış
|: 1.030,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.032,38
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5663
|18,5801
|% 0,16
|
|Euro
|18,5532
|18,5657
|% 1,86
|
|Sterlin
|21,1682
|21,2744
|% 1,10
|
|Frank
|18,8699
|18,9836
|% 1,35
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|26,53
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,59
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.870
|6.964
|91,00
|
|Yarım
|3.347
|3.402
|45,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|0,25
|
|B. Petrol
|91,73
|91,73
|2,87
|