***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 13.10.2023 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Metin Münir'in vefatı ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine uygunluğu Kurumsal Yönetim Komite'miz tarafından tespit edilen ve bağımsızlık beyanı alınan İsmail Burak Küntay'ın atanmasına, atamanın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında paydaşların onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205948BIST