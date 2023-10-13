***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 15:38
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.10.2023 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Metin Münir'in vefatı ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine uygunluğu Kurumsal Yönetim Komite'miz tarafından tespit edilen ve bağımsızlık beyanı alınan İsmail Burak Küntay'ın atanmasına, atamanın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında paydaşların onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205948
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