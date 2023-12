***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin de içinde bulunduğu Net Grubu şirketlerinin ana ortaklığı Net Holding A.Ş. tarafından, 2024 yılı içerisinde KKTC, Karadağ ve Bulgaristan'daki hem devam eden hem de yeni başlanacak yatırımlar hakkında yayınlanan, 21.12.2023 tarihli özel durum açıklamasının, Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. olarak şirketimize etkileri aşağıda siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.KKTC:Gazi Magosa'da Yeni İskele mevkiinde bulunan Merit Cyprus Gardens Otel ve Casinosunun genişletilmesi:Net Grubu şirketlerimizden Elite Development and Management Ltd. tarafından tesisin sahip olduğu arazinin giriş yolu üzerinde 7.800 m2 büyüklükte yeni bir talih oyunları salonu projesi hazırlanmış ve inşaatına başlanmıştır. Projenin 2024 yılı 1. çeyreği içinde işletmeye alınması planlanmaktadır. Ayrıca bu tesisin yanında birleşik olarak inşa edilecek 90 odalı bir otelin de projesi hazırlanmaktadır. Casino ve otelde gerçekleşecek bu yatırımlarla Merit Cyprus Garden Hotel'de ciro ve karlılığın artması sonucunda, şirketimizin elde ettiği işletme gelirlerinin de artması beklenmektedir.Girne'de bulunan Merit Royal otelinin casinosunun genişletilmesi:Net Grubu şirketlerimizden Merit Kıbrıs Turizm Ltd. tarafından Merit Royal Premium otelin içinde 1.400 m2 büyüklükte bir alanın Royal Casinonun devamı olarak dekore edilmesi ve 2024 yılı 3. çeyreği içinde işletmeye alınması planlanmış ve inşaat faaliyetine başlanmıştır. Casinoda gerçekleşecek bu yatırımların etkisiyle ilgili otellerde ciro ve karlılığın artması sonucunda şirketimizin elde ettiği işletme gelirlerinin de artması beklenmektedir.Girne'de bulunan Merit Crystal Cove Hotel renovasyonu:Merit Crystal Cove otelinin lobby, restoran ve 254 adet odasının renovasyonu için iç mimari projeleri hazırlanmakta olup, bir örnek oda yapılmıştır. Renovasyon inşaatına 2024 yılı 4. çeyreğinde başlanacak olup, 2025 yılı 3. çeyreğinde hizmete alınması planlanmaktadır.Girne'de bulunan Merit Park Hotel renovasyonu:Renovasyon çalışmalarına başlanmış olup, İtalyan restoran, Cafe – Bar ve 140 odanın restorasyonu tamamlanmış olup, sahil ve havuz başı düzenlemeleri 2024 sezonuna lobby ve ana restoranların renovasyonlarına ise 2024 yılı 4. çeyreğinde başlanıp, 2025 sezonuna bitirilmesi planlanmaktadır.BALKANLAR:Merit Starlit / Budva MontenegrMontenegro'nun sahil turizm beldesi olan Budva'da inşaatı tamamlanmak üzere olan Merit Starlit Otel, Casino, Spa ve Rezidans 93 adet farklı boyutlarda ultra lüks otel ve rezidansları ile toplam 19.000 m2 kapalı inşaat alanına sahiptir. Projede yer alan ultra lüks otel ve rezidanslar 35 m2 ile 300 m2 büyüklüğe sahiptirler. Projenin Şubat 2024'te işletmeye alınması planlanmaktadır. Bu yeni yatırımın tamamlanarak faaliyete başlaması ile şirketimizin gelirlerinde büyüme beklenmektedir.Merit Grand Mosta Otel, Spa ve Casino / Svilengrad Bulgaristan:Merit Grand Mosta Casino olarak 2018 yılı Haziran ayında işletmeye alınan casino halihazırda 2.500 m2 oyun alanı dahilinde 268 adet slot makinesi ve 27 adet canlı oyun masası ile hizmet vermektedir. 2024 yılı dahilinde yapılarak işletmeye alınacak ek 1.000 m2'lik casino alanı genişlemesi sonucunda toplam makine sayımız 550 adet ve toplam canlı oyun masa sayımız ise 35 adet olacaktır. Casinoda gerçekleşecek bu yatırımların etkisiyle Merit Grand Mosta Otel'de ciro ve karlılığın artması sonucunda şirketimizin elde ettiği işletme gelirlerinin de artması beklenmektedir.Tamamlanacak bu yatırımlar sonucunda işlettiğimiz otel sayısı KKTC'de 8 adet, Karadağ'da 1 adet ve Bulgaristan'da da 1 adet olmak üzere toplamda 10 adede ulaşacaktır.Net Grubu ve Şirketimiz yeni yatırımlar ile büyümeye devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227833BIST