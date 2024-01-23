Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.01.2024 18:13
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.01.2024 (bugün) tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Şirketimizin sermayesinde doğrudan pay oranı %19,71 olan KKTC'de yerleşik Merit Kıbrıs Turizm Limited şirketinde bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında 1.283.000.000 TL'lik mevcut sermayesi, 17.000.000 TL artırılarak 1.300.000.000 TL'ye çıkarılması karara bağlanmıştır.
Konsolide finansal tablolarımızda "Bağlı Menkul Kıymet" olarak görülmekte olan Merit Kıbrıs Turizm Limited'in "Özkaynak Yöntemiyle" yer almasının ve bunun sonucunda finansal tablolarımızın büyümesinin sağlanması, gelecekteki ana pazardan yıldız pazara geçiş hedefimize katkıda bulunması amacıyla
Artırılan 17.000.000 adet paya tekabül eden 17.000.000 TL'lık kısmının Şirketimizin yüklenimine arz edilmesine, Yüklenilen bu artış ile doğrudan ortaklık oranımızın %19,71'den yeni sermaye içerisinde %20,76'ya çıkartılmasına, 
oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242329


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.950
Değişim :  -0,75% |  -60,08
Açılış :  8.101  
Önceki Kapanış :  8.010  
En Düşük
7.915 En Yüksek
8.146
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNLSN 67,65 322.106.117 % 10,00  
BYDNR 28,82 163.462.589 % 10,00  
SELGD 23,76 47.971.093 % 10,00  
AVTUR 9,90 14.523.233 % 10,00  
TETMT 4.597,50 24.273.188 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,2678 30,2731 % 0,06  
Euro 32,8175 32,8299 % -0,41  
Sterlin 38,1937 38,3852 % -0,37  
Frank 34,5974 34,8058 % -0,25  
Riyal 8,0480 8,0883 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,31 22,33 % 0,66  
Platin 899,25 901,20 % 0,66  
Paladyum 944,92 948,40 % 0,66  
Brent Pet. 79,94 79,94 % 0,66  
Altın Ons 2.024,03 2.024,29 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru