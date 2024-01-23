***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 23.01.2024 (bugün) tarihinde yapmış olduğu toplantısında,Şirketimizin sermayesinde doğrudan pay oranı %19,71 olan KKTC'de yerleşik Merit Kıbrıs Turizm Limited şirketinde bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında 1.283.000.000 TL'lik mevcut sermayesi, 17.000.000 TL artırılarak 1.300.000.000 TL'ye çıkarılması karara bağlanmıştır.Konsolide finansal tablolarımızda "Bağlı Menkul Kıymet" olarak görülmekte olan Merit Kıbrıs Turizm Limited'in "Özkaynak Yöntemiyle" yer almasının ve bunun sonucunda finansal tablolarımızın büyümesinin sağlanması, gelecekteki ana pazardan yıldız pazara geçiş hedefimize katkıda bulunması amacıylaArtırılan 17.000.000 adet paya tekabül eden 17.000.000 TL'lık kısmının Şirketimizin yüklenimine arz edilmesine, Yüklenilen bu artış ile doğrudan ortaklık oranımızın %19,71'den yeni sermaye içerisinde %20,76'ya çıkartılmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242329BIST