***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi13/07/2021Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformPiyasa Öncesi İşlem PlatformuGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAna PazarBaşvuru Tarihi13/07/2021Başvuru SonucuAçıklamalarBilindiği üzere, şirketimizin 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince,Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) - Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem gören paylarımızın Ana Pazar'da işlem görmesi amacıyla, Borsa İstanbul'a aynı gün 13.07.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak olan pazar degisikligi surecimiz devam etmektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963381BIST