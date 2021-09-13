***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
13.09.2021 12:21
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/07/2021
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
13/07/2021
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Bilindiği üzere, şirketimizin 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince,
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) - Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem gören paylarımızın Ana Pazar'da işlem görmesi amacıyla, Borsa İstanbul'a aynı gün 13.07.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak olan pazar degisikligi surecimiz devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963381
BIST
18:051.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
18:058,4418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0139
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
18:059,9743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0377
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
18:05487,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,98
|Açılış
|: 487,09
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|2,42
|144.288.795
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.258.507
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.530.642
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.978.176
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.292.345
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.540.337
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.466.023
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|11.121.929
|% -7,92
|
|ISGSY
|8,40
|138.062.087
|% -7,08
|
|CASA
|135,60
|408.919
|% -6,61
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|BRLSM
|10,47
|618.560.503
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|607.303.669
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|EKGYO
|1,84
|147.369.046
|% -1,08
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|TSKB
|1,28
|95.235.035
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4367
|8,4397
|% -0,19
|
|Euro
|9,9711
|9,9762
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,6473
|11,7057
|% -0,17
|
|Frank
|9,1240
|9,1789
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2430
|2,2543
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|7,08
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN