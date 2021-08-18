***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşmemizin 6 ve 7.maddelerinin tadiline ilişkin SPK uygunluk onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.550.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.050.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 40,1 401,000 1.000,00000 6,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 Nâma A Grubu, MERI1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMRTT00018 0B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 2.549.959,9 25.499.599,000 1.000,00000 6,00 B Grubu B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 Nâma B Grubu, MERIT(RÜÇHAN), TRRMRTT00026 5.586.070,34Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.550.000 25.500.000,000 1.000,00000 5.586.070,340Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ana ortağımız Net Holding A.Ş.'nin 17 Şubat 2021 ve 28 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ve aynı tarihli özel durum açıklamalarıRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.06.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.06.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 - 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.07.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.08.2021SPK Başvuru Tarihi 10.03.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.06.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 16.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 15.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 TL (%1000 oranında) nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak,Sermaye artış işlemlerimizin tamamlanması sonrasında,Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 7.maddelerinin tadil edilmesine uygun görüş alınması amacıyla 12.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Tarafımıza 18.08.2021 (bugün) tarihi itibarıyla tebliğ edilen,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2021 tarihli yazısı ile Esas Sözleşmemizin 6 ve 7.maddelerinin tadil edilmesine uygunluk onayı verilmiştir. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ettirilecektir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959135BIST