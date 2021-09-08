***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33.maddesi gereğince, şirketimizin sermaye artışından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962651BIST