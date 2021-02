***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,10 TRY 40.1 TRY 0 Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı ve çoğunluk oluşturacak biçimde yarıdan fazlası 5A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. İşlem GörmüyorB Nama 0,10 TRY 2549959.9 TRY 100 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCEM TOKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilSüha Türköz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye DeğilHande Tibuk Kadın Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiHaluk ELVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - Finansal Raporlamadan Sorumlu ÜyeAytekin YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilİSMAİL KIRTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilSERTUĞ APTULLAH GÜLCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiElite Development and Management Limited TURİZM 19072167 642.682,30 TRY 3,37 BAĞLI MENKUL KIYMETVoyager Kıbrıs Limited TURİZM 1050000000 19942062 TRY 1,90 BAĞLI MENKUL KIYMEThttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912423BIST