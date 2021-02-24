***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.02.2021 19:30
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,10 TRY 40.1 TRY 0 Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı ve çoğunluk oluşturacak biçimde yarıdan fazlası 5A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. İşlem Görmüyor
B Nama 0,10 TRY 2549959.9 TRY 100 - İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEM TOKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
Süha Türköz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
Hande Tibuk Kadın Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
Haluk ELVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye
Aytekin YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
İSMAİL KIRTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
SERTUĞ APTULLAH GÜLCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Elite Development and Management Limited TURİZM 19072167 642.682,30 TRY 3,37 BAĞLI MENKUL KIYMET
Voyager Kıbrıs Limited TURİZM 1050000000 19942062 TRY 1,90 BAĞLI MENKUL KIYMET
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912423
BIST