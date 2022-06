***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFİGEN KUZANLI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 01.04.2022 90 212 358 04 44 fkuzanli@netholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 917901 - 917977YÜKSEL USLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ - NET HOLDİNG A.Ş. GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI (MALİ İŞLER UYGULAMA) 01.05.2014 90 212 358 04 44 yuslu@netholding.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHande Tibuk Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - Finansal Raporlamadan Sorumlu ÜyeHaluk ELVER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiMURAT BESİM TİBUK Erkek Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını 18.05.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilİSMAİL KIRTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilSERTUĞ APTULLAH GÜLCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye DeğilAytekin YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilYÜKSEL USLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.05.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilZEYNEP SU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Denetimden Sorumlu Komitesi - Finansal Raporlamadan Sorumlu ÜyeMETİN MÜNİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırSÜMER MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi- Denetimden Sorumlu Komitesi - Finansal Raporlamadan Sorumlu ÜyeMUSTAFA ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMerit Land Development Limited PAZARLAMA SATIŞ 50000 49990 TRY 99,98 BAĞLI ORTAKLIKVoyager Kıbrıs Limited TURİZM 1283000000 252942062 TRY 19,71 BAĞLI MENKUL KIYMETElite Development and Management Limited TURİZM 19072167 642.682,30 TRY 3,37 BAĞLI MENKUL KIYMEThttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037990BIST