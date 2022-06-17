***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2022 16:26
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FİGEN KUZANLI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 01.04.2022 90 212 358 04 44 fkuzanli@netholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 917901 - 917977
YÜKSEL USLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ - NET HOLDİNG A.Ş. GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI (MALİ İŞLER UYGULAMA) 01.05.2014 90 212 358 04 44 yuslu@netholding.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hande Tibuk Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye
Haluk ELVER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
MURAT BESİM TİBUK Erkek Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını 18.05.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
İSMAİL KIRTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
SERTUĞ APTULLAH GÜLCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil
Aytekin YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
YÜKSEL USLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.05.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP SU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Denetimden Sorumlu Komitesi - Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye
METİN MÜNİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
SÜMER MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi- Denetimden Sorumlu Komitesi - Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye
MUSTAFA ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Merit Land Development Limited PAZARLAMA SATIŞ 50000 49990 TRY 99,98 BAĞLI ORTAKLIK
Voyager Kıbrıs Limited TURİZM 1283000000 252942062 TRY 19,71 BAĞLI MENKUL KIYMET
Elite Development and Management Limited TURİZM 19072167 642.682,30 TRY 3,37 BAĞLI MENKUL KIYMET
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037990
BIST