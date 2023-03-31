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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2023 16:47
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
GÜLŞAH ŞAMLI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 01.04.2023 90 212 358 04 44 gulsah.samli@netholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 925426 - 925429
YÜKSEL USLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ - NET HOLDİNG A.Ş. GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI (MALİ İŞLER UYGULAMA) 01.05.2014 90 212 358 04 44 yuslu@netholding.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130347


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DERIM 10,69 64.007.553 % 9,98  
OYLUM 3,64 36.967.768 % 9,97  
OYAYO 10,61 7.854.929 % 9,95  
KRGYO 15,38 27.366.391 % 9,94  
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Cumhuriyet 8.241 8.366 84,00  
Tam 8.232 8.322 4,00  
Yarım 4.036 4.072 2,00  
Çeyrek 2.018 2.036 1,00  
Gümüş.Ons 23,98 24,01 0,08  
Gümüş Gr. 14,77 14,79 0,04  
B. Petrol 79,22 79,22 0,62  
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