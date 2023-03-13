***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan ve ilkelere uyum durumumuzu gösteren "2022 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124232BIST