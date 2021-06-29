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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

29.06.2021 16:27



***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 TL (%1000 oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında sunulan izahname, Kurul'un 03.06.2021 tarih ve 29/834 sayılı toplantısında onaylanmış olup onaylı izahname 07.06.2021 tarihinde yayınlamıştır. İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) 14.06.2021–28.06.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu payların toplam nominal değeri 5.586.070,34 TL'dir. Bu paylar, 01.07.2021- 02.07.2021 arasında 2 iş günü süreyle, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda nominal değerin altında olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz edilecek 5.586.070,34 TL nominal değerli B Grubu paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış ve özel durum açıklamamızın ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Şirketimizin kurumsal internet sitesi www.meritturizm.com ve halka arzda aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin www.yf.com.tr internet sitesinde de yayınlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944831


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