***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.05.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Üyelerimizin seçilmesi sonrasında oluşturulan komitelerimize seçilen üyelerin atanmaları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri II-17.1) gereğince Kurumsal Yönetim Komitesine Sn. Zeynep SU'yun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sn. Sümer MUTLU ve Sn. Figen KUZANLI'nın Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri olarak seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komitesine Sn. Sümer MUTLU'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Sn. Zeynep SU'yun Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Hande TİBUK'un Komite Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Haluk ELVER'in ise Komite Üyeliğine seçilmelerine, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" 9. maddesinin 2. bendi gereğince Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca seçilmiş olan Denetim Komitesi Üyeleri Sn. Sümer MUTLU ve Zeynep SU ile Yönetim Kurulu Üyesi Hande TİBUK'un aynı zamanda finansal raporlamadan sorumlu olarak belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037964BIST