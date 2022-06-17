***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.06.2022 16:07
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.05.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Üyelerimizin seçilmesi sonrasında oluşturulan komitelerimize seçilen üyelerin atanmaları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri II-17.1) gereğince Kurumsal Yönetim Komitesine Sn. Zeynep SU'yun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sn. Sümer MUTLU ve Sn. Figen KUZANLI'nın Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri olarak seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komitesine Sn. Sümer MUTLU'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Sn. Zeynep SU'yun Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Hande TİBUK'un Komite Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Haluk ELVER'in ise Komite Üyeliğine seçilmelerine, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" 9. maddesinin 2. bendi gereğince Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca seçilmiş olan Denetim Komitesi Üyeleri Sn. Sümer MUTLU ve Zeynep SU ile Yönetim Kurulu Üyesi Hande TİBUK'un aynı zamanda finansal raporlamadan sorumlu olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037964
BIST
16:272.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 24,15
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
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2.518
En Düşük
2.486
16:2717,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0208
|Açılış
|: 17,3060
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
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17,3273
En Düşük
17,2421
16:2718,1573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
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|Açılış
|: 18,1350
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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18,2939
En Düşük
18,1090
16:271.027,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,27
|Açılış
|: 1.027,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler16:25
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.027.364
|% 9,97
|
|SANEL
|6,77
|9.374.956
|% 9,90
|
|TSGYO
|5,37
|76.380.957
|% 9,82
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,39
|4.475.886
|% -4,20
|
|BAYRK
|5,97
|6.513.827
|% -4,17
|
|DOAS
|77,00
|114.872.801
|% -3,57
|
|THYAO
|47,60
|3.279.772.866
|% 0,55
|
|EREGL
|28,72
|2.522.112.330
|% -1,64
|
|SASA
|45,46
|1.420.977.639
|% 0,04
|
|SISE
|21,64
|1.358.379.133
|% 2,75
|
|KOZAL
|193,40
|1.241.696.878
|% 7,68
|
|PRDGS
|2,79
|470.748.139
|% 1,09
|
|ODAS
|2,94
|435.074.277
|% -2,65
|
|YKBNK
|4,75
|686.016.810
|% 2,15
|
|AKBNK
|8,68
|899.283.740
|% 2,48
|
|TSKB
|2,20
|197.173.955
|% 3,29
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3055
|17,3145
|% 0,09
|
|Euro
|18,1341
|18,1428
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,1229
|21,2289
|% -0,86
|
|Frank
|17,8702
|17,9779
|% 0,24
|
|Riyal
|4,5999
|4,6230
|% 0,05
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-11,00
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|77,00
|
|Tam
|6.811
|6.914
|-52,00
|
|Yarım
|3.344
|3.382
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,08
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|B. Petrol
|118
|118
|-1,53
|
Seans Raporu
16:25
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