***MERIT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
16.06.2021 09:35
***MERIT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş 'nin 14.06.2021 tarihinde başlayan % 1.000 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 28.06.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942576
BIST
12:201.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
12:208,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0226
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
12:2010,3396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
12:20501,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 501,47
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler12:18
|IDGYO
|5,50
|1.502.645
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.667.452
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|KONTR
|70,70
|15.785.745
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|15.434.038
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,12
|127.044.448
|% -8,62
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,62
|763.776.191
|% 2,09
|
|GARAN
|8,35
|330.954.524
|% -0,12
|
|BOBET
|5,51
|296.111.411
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,22
|269.159.765
|% 0,00
|
|EREGL
|18,67
|225.255.899
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,22
|269.159.765
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|158.137.477
|% -0,90
|
|YESIL
|2,12
|127.044.448
|% -8,62
|
|BOBET
|5,51
|296.111.411
|% 1,29
|
|THYAO
|14,62
|763.776.191
|% 2,09
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6331
|8,6342
|% 0,21
|
|Euro
|10,3324
|10,3392
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,0352
|12,0955
|% 0,19
|
|Frank
|9,4185
|9,4752
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2956
|2,3072
|% 0,23
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,87
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-64,00
|
|Tam
|3.305
|3.390
|-58,64
|
|Yarım
|1.597
|1.640
|-28,36
|
|Çeyrek
|801
|820
|-14,18
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,37
|74,37
|-0,02
|