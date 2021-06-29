***MERIT* *NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.06.2021 09:15
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944680
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
0
En Düşük
0
18:058,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7351
En Düşük
8,6689
18:0510,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0224
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4269
En Düşük
10,3438
18:05497,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,50
|Açılış
|: 497,38
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|1,90
|7.981.421
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,48
|16.958.584
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|VERUS
|46,80
|22.175.289
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,90
|7.981.421
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,48
|16.958.584
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|VERUS
|46,80
|22.175.289
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% 0,00
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% 0,00
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7125
|8,7156
|% 0,37
|
|Euro
|10,3845
|10,3926
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,0490
|12,1095
|% 0,19
|
|Frank
|9,4366
|9,4935
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3166
|2,3282
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,01
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,01
|74,01
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS