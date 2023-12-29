Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2023 10:02
***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [MERIT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Bilindiği üzere Şirketimizin doğrudan %80,23 (dolaylı %93,98) oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Merit Kıbrıs Turizm Ltd.'in (Eski unvanı Voyager Kıbrıs Ltd.) 13.04.2023 tarihinde yapmış olduğu Direktörler Kurulu toplantısında alınan karar gereğince
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin %100 oranında pay sahibi olduğu KKTC, Girne, Karaoğlanoğlu mevkiinde bulunan, KKTC Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nden kiralanmış olan Merit Park Hotel olarak bilinen taşınmazın kullanılması ve işletilmesi tahtındaki tüm ayni haklara sahip Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin bir devir sözleşmesi imzalanmıştır. 
Merit Kıbrıs Turizm Ltd.'in, Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin paylarını devir alması, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış ve 28.12.2023 tarih ve 268 sayılı KKTC Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Kısa süre içerisinde devir işlemi tamamlanacaktır.
İşlem ile ilgili olarak tüm süreçte gerekli bilgilendirmeler yasal mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230393


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:107.436
Değişim :  0,53% |  39,51
Açılış :  7.415  
Önceki Kapanış :  7.396  
En Düşük
7.415 En Yüksek
7.449
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 12,24 20.409.429 % 9,97  
KUYAS 53,55 27.231.216 % 9,96  
SNPAM 141,50 8.715.441 % 9,95  
DYOBY 24,76 35.145.592 % 9,27  
SELGD 22,60 291.065 % 9,18  
daha fazla
10:10 Alış Satış %  
Dolar 29,5295 29,5390 % 0,39  
Euro 32,6918 32,7147 % 0,13  
Sterlin 37,5757 37,7641 % 0,57  
Frank 34,8954 35,1056 % 0,47  
Riyal 7,8502 7,8896 % 0,32  
daha fazla
10:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,92 23,95 % 0,66  
Platin 1.004,98 1.010,89 % 0,66  
Paladyum 1.131,97 1.139,84 % 0,66  
Brent Pet. 77,50 77,50 % 0,66  
Altın Ons 2.073,94 2.074,22 % 0,66  
Seans Raporu 10:10
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru