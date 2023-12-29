***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MERIT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimizin doğrudan %80,23 (dolaylı %93,98) oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Merit Kıbrıs Turizm Ltd.'in (Eski unvanı Voyager Kıbrıs Ltd.) 13.04.2023 tarihinde yapmış olduğu Direktörler Kurulu toplantısında alınan karar gereğinceAkfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin %100 oranında pay sahibi olduğu KKTC, Girne, Karaoğlanoğlu mevkiinde bulunan, KKTC Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nden kiralanmış olan Merit Park Hotel olarak bilinen taşınmazın kullanılması ve işletilmesi tahtındaki tüm ayni haklara sahip Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin bir devir sözleşmesi imzalanmıştır.Merit Kıbrıs Turizm Ltd.'in, Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin paylarını devir alması, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış ve 28.12.2023 tarih ve 268 sayılı KKTC Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Kısa süre içerisinde devir işlemi tamamlanacaktır.İşlem ile ilgili olarak tüm süreçte gerekli bilgilendirmeler yasal mevzuata uygun olarak yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230393BIST