***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.10.2020 18:17
***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2.550.000 TL olan sermayesinde 1.450.986,80 TL nominal bedelle %56,90 oranında sahibi bulunduğumuz ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan bağlı ortaklığımız MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından,
15.10.2020 tarihinde 85,80 - 88,65 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 20.000,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.10.2020 tarihi itibariyle %56,12'dir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/10/2020 0 20.000 20.000 1.450.986,8 1.430.986,8 % 56,9 % 56,9 % 56,12 % 56,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882013
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05485,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,39
|Açılış
|: 485,05
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|8,14
|93.657.686
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.071.796
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|103.975.765
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.765.301
|% 10,00
|
|KENT
|330,00
|2.880.610
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,14
|2.112.603.596
|% 3,48
|
|PETKM
|4,69
|2.000.685.908
|% -3,30
|
|ZOREN
|2,98
|1.459.663.767
|% -2,61
|
|EKGYO
|1,95
|1.347.607.241
|% 2,63
|
|KRDMD
|3,68
|952.423.508
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|1.347.607.241
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,98
|1.459.663.767
|% -2,61
|
|PETKM
|4,69
|2.000.685.908
|% -3,30
|
|ECILC
|7,14
|2.112.603.596
|% 3,48
|
|KRDMD
|3,68
|952.423.508
|% -0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9335
|7,9382
|% 0,35
|
|Euro
|9,2888
|9,2983
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,2175
|10,2687
|% -0,43
|
|Frank
|8,6534
|8,7055
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1100
|2,1206
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,94
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,11
|42,11
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AFYON
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Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
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17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
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17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem