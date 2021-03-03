***MERIT* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2021 18:34
***MERIT******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2.550.000 TL olan sermayesinde 1.301.148,80 TL nominal bedelle %51,03 oranında sahibi bulunduğumuz ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan bağlı ortaklığımız MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından,
03.03.2021 tarihinde 315,00 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 3.168,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. sermayesindeki paylarımız 03.03.2021 tarihi itibariyle %50,90'dir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/03/2021 0 3.168 3.168 1.301.148,8 1.297.980,8 % 51,03 % 51,03 % 50,9 % 50,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914920
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0671
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0741
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9952
En Düşük
8,8181
18:05411,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,22
|Açılış
|: 411,38
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,77
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4230
|7,4272
|% 0,91
|
|Euro
|8,9694
|8,9769
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,3546
|10,4065
|% 1,06
|
|Frank
|8,0648
|8,1133
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-9,34
|
|Altın Gr.
|411
|412
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,99
|63,99
|1,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
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17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
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17:47PAMEL
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