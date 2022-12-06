***MERIT* *RTALB* *MRSHL* *SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.12.2022 18:33
***MERIT******RTALB******MRSHL******SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MERIT, MRSHL, RTALB, SMRTG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MERIT.E, MRSHL.E, RTALB.E ve SMRTG.E payları 07/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084970
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0335
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,4885
18:051.060,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.060,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6343
|18,6383
|% 0,00
|
|Euro
|19,4924
|19,5153
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,5626
|22,6757
|% -0,28
|
|Frank
|19,7020
|19,8207
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|3,55
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|1,00
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.131
|7.189
|21,00
|
|Yarım
|3.453
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,23
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,08
|79,08
|-3,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY