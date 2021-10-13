MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
13.10.2021 17:46
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBMKS12214, TRSBMKS12222, TRSBMKS12230 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 13.10.2021 tarihli taksitli itfa ve kupon ödeme işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970384
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1102
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2032
En Düşük
9,0704
18:0510,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1336
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
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10,6915
En Düşük
10,5302
18:05531,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 7,82
|Açılış
|: 531,38
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,71
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.596.639
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.192.585.969
|% -4,11
|
|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
|
|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1854
|9,1878
|% 1,21
|
|Euro
|10,6329
|10,6772
|% 1,27
|
|Sterlin
|12,5367
|12,5996
|% 1,36
|
|Frank
|9,9097
|9,9694
|% 1,22
|
|Riyal
|2,4431
|2,4554
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,17
|
|Altın Gr.
|532
|532
|8,14
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,19
|
|B. Petrol
|83,92
|83,92
|0,74
|