***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.12.2020 09:25
***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893979
BIST
12:141.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,08
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
12:147,6632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
12:149,3594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0068
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3426
12:14468,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,64
|Açılış
|: 468,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:14
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|9.695.673
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.527.825
|% 9,92
|
|ATSYH
|5,11
|64.274
|% 9,89
|
|KARTN
|2.706,10
|78.292.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,30
|1.093.146.272
|% 2,58
|
|TSKB
|1,92
|938.102.576
|% 4,35
|
|THYAO
|12,29
|904.929.326
|% -5,17
|
|GARAN
|9,74
|513.510.017
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,16
|484.275.138
|% -2,26
|
|TSKB
|1,92
|938.102.576
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,16
|484.275.138
|% -2,26
|
|ODAS
|4,03
|342.583.777
|% 1,77
|
|THYAO
|12,29
|904.929.326
|% -5,17
|
|SKBNK
|1,43
|104.454.666
|% -0,69
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6610
|7,6632
|% 0,45
|
|Euro
|9,3549
|9,3594
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,1748
|10,2258
|% -0,87
|
|Frank
|8,6488
|8,7009
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0440
|2,0543
|% 0,82
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|12,25
|
|Altın Gr.
|469
|469
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|30,00
|
|Tam
|3.090
|3.168
|24,36
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|11,78
|
|Çeyrek
|749
|766
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,29
|
|B. Petrol
|50,45
|50,45
|-1,81
|