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***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

21.12.2020 09:25



***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

MERKO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/12/2020)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893979


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YAPRK 48,62 240.426 % 10,00  
MARKA 6,84 9.695.673 % 9,97  
SNKRN 12,28 284.847 % 9,94  
SMART 9,09 34.527.825 % 9,92  
ATSYH 5,11 64.274 % 9,89  
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12:14 Alış Satış %  
Dolar 7,6610 7,6632 % 0,45  
Euro 9,3549 9,3594 % 0,07  
Sterlin 10,1748 10,2258 % -0,87  
Frank 8,6488 8,7009 % 0,62  
Riyal 2,0440 2,0543 % 0,82  
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12:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 12,25  
Altın Gr. 469 469 7,14  
Cumhuriyet 3.106 3.153 30,00  
Tam 3.090 3.168 24,36  
Yarım 1.493 1.532 11,78  
Çeyrek 749 766 5,89  
Gümüş.Ons 26,58 26,62 0,81  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,29  
B. Petrol 50,45 50,45 -1,81  
Seans Raporu 12:14
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