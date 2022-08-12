***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [MERKO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMerko Gıda'nın çıkarılmış sermayesinin 72.556.591 TL'den 88.222.387 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 15.08.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 88.222.387, fiili dolaşımdaki pay oranı %74 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055083BIST