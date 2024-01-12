***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [MERKO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMerko Gıda'nın çıkarılmış sermayesinin 88.222.387 TL'den 101.125.612 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 15.01.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 101.125.612, fiili dolaşımdaki pay oranı %76 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239100BIST