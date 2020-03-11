***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 12:30
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826888
BIST
12:52102.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 996,21
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:526,1738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,1660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:526,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:52329,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,44
|Açılış
|: 329,02
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|128.023.382
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|26.771.855
|% 19,79
|
|DEVA
|9,92
|93.515.427
|% 19,66
|
|SELEC
|7,34
|51.858.633
|% 19,35
|
|ECZYT
|10,88
|54.967.598
|% 18,39
|
|OYAYO
|4,78
|588.705
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.512.639
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,82
|488.915.216
|% -0,31
|
|THYAO
|10,03
|345.427.080
|% 0,60
|
|GARAN
|9,50
|184.370.818
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,42
|157.396.945
|% -7,34
|
|GSRAY
|2,50
|145.886.765
|% -2,72
|
|ODAS
|1,65
|126.777.465
|% -4,07
|
|IHLGM
|1,18
|76.925.714
|% -0,84
|
|CEMAS
|0,98
|60.493.664
|% -2,00
|
|GSRAY
|2,50
|145.886.765
|% -2,72
|
|YKBNK
|2,29
|114.765.481
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9660
|8,0059
|% 0,49
|
|Frank
|6,5449
|6,5844
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6367
|1,6449
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|8,81
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|15,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,16
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|5,88
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,48
|36,48
|-0,74
|