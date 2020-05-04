***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2020 10:00
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842148
BIST
11:1799.536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -1.574,18
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
11:177,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
11:177,6803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0235
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
11:17384,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 384,13
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|20.743.798
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|1.956.743
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|17.904.558
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.958.040
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|ULUUN
|11,43
|940.266
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.017.070
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|276.975
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,94
|236.281.108
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,66
|203.031.140
|% 3,10
|
|GARAN
|8,18
|196.383.454
|% -1,92
|
|TSPOR
|5,57
|162.318.140
|% 5,09
|
|THYAO
|10,52
|140.511.881
|% -1,59
|
|AFYON
|2,94
|236.281.108
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,66
|203.031.140
|% 3,10
|
|ODAS
|1,82
|92.455.674
|% 1,68
|
|TSKB
|1,03
|35.397.337
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,57
|162.318.140
|% 5,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6974
|8,7410
|% -0,38
|
|Frank
|7,2371
|7,2807
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8602
|1,8696
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|3,21
|
|Altın Gr.
|384
|385
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.517
|3,40
|
|Tam
|2.528
|2.579
|3,40
|
|Yarım
|1.232
|1.260
|1,70
|
|Çeyrek
|618
|630
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|-0,52
|
Seans Raporu
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11:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1539, 08 kaybederek (% -1.62 ) 93, 366
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