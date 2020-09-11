***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2020 10:42
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874576
BIST
12:031.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:037,4664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,4860
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
12:038,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0553
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8650
En Düşük
8,7908
12:03467,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,93
|Açılış
|: 467,09
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:01
|DNISI
|6,82
|1.900.959
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|44.381.131
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|10.671.308
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.705.301
|% -9,97
|
|HATEK
|12,11
|31.522.484
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,81
|5.954.820
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.549.445
|% -9,80
|
|THYAO
|10,94
|522.310.419
|% 1,67
|
|PETKM
|4,23
|404.893.315
|% -0,70
|
|SKBNK
|1,55
|374.806.238
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,55
|357.643.150
|% 6,90
|
|RTALB
|58,90
|329.970.633
|% 3,24
|
|SKBNK
|1,55
|374.806.238
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,55
|357.643.150
|% 6,90
|
|IHLAS
|1,07
|243.163.179
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,30
|209.014.818
|% 4,00
|
|PETKM
|4,23
|404.893.315
|% -0,70
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4648
|7,4676
|% 0,25
|
|Euro
|8,8564
|8,8651
|% 0,68
|
|Sterlin
|9,5153
|9,5630
|% 0,03
|
|Frank
|8,1862
|8,2355
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9848
|1,9947
|% 0,25
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-0,42
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.159
|-18,87
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,13
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,56
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|40,00
|40,00
|-0,06
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16YAPRK
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.78 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 898 adet işlem
-
12:15MRSHL
Yüzde 7.14 oranında artışla 267.20 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 056 adet işlem
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, TRKCM
-
12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 19 artarak (% 0.32 ) 1, 011
-
12:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, TACTR, KSTUR, SODSN, BALAT, ARTI, MERIT, COSMO, EMNIS, ISBIR