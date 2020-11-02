***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 11:02
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885337
BIST
13:071.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 26,81
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.140
En Düşük
1.118
13:078,3785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:079,7660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0950
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:07508,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,26
|Açılış
|: 508,54
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:07
|KARTN
|1.994,00
|8.767.618
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.175.166.265
|% 2,35
|
|ASELS
|17,86
|823.238.984
|% 6,63
|
|GARAN
|6,72
|604.028.073
|% 1,82
|
|SISE
|6,28
|596.368.645
|% 2,45
|
|KRDMD
|3,27
|565.533.599
|% 5,48
|
|TSKB
|2,61
|2.175.166.265
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|565.533.599
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,75
|243.398.571
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,84
|200.220.923
|% 1,66
|
|SISE
|6,28
|596.368.645
|% 2,45
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3766
|8,3785
|% 0,39
|
|Euro
|9,7560
|9,7660
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,7954
|10,8495
|% 0,19
|
|Frank
|9,1097
|9,1646
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2303
|2,2415
|% 0,53
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,30
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.358
|3.443
|27,33
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|13,22
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,14
|
|B. Petrol
|37,28
|37,28
|-0,66
|