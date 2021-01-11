***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2021 17:13
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900444
BIST
17:061.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,43
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.528
17:067,5171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,1439
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
17:069,1319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1063
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:06443,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,53
|Açılış
|: 443,65
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KONYA
|1.324,40
|109.015.205
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|235.974.896
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.926.551
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.057.535
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.190.522
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,20
|3.164.633.619
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,48
|1.769.428.729
|% -2,36
|
|GARAN
|10,40
|1.152.913.482
|% -3,35
|
|SKBNK
|1,61
|1.107.519.341
|% 0,00
|
|TCELL
|16,84
|1.007.285.725
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,48
|1.769.428.729
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,61
|1.107.519.341
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,64
|578.761.134
|% 3,94
|
|IHLGM
|1,35
|241.175.003
|% -3,57
|
|KARSN
|3,64
|606.358.884
|% 1,39
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5136
|7,5171
|% 1,95
|
|Euro
|9,1231
|9,1319
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,1055
|10,1562
|% 1,35
|
|Frank
|8,4055
|8,4562
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9975
|2,0075
|% 1,95
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,70
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:18GLBMD
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 497, 159 adet işlem
-
17:17GRNYO
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 538, 480 adet işlem
-
17:16BRSAN
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 609, 912 adet işlem
-
17:15TDGYO
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 10.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 284 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 98 kaybederek (% -0.88 ) 1, 679