***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 10:12
***MERKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982579
BIST
10:242.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,88
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.038
En Düşük
2.016
10:2413,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0729
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
10:2415,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0609
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
10:24788,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,62
|Açılış
|: 788,86
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler10:24
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|8.223.465
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|EUHOL
|2,27
|17.887.640
|% 8,10
|
|NIBAS
|12,34
|62.087.200
|% 7,87
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|5.420.257
|% -9,82
|
|PCILT
|13,94
|43.711.659
|% -7,80
|
|THYAO
|22,52
|904.541.148
|% 2,36
|
|KRDMD
|10,59
|412.508.595
|% 0,86
|
|SISE
|15,69
|374.110.097
|% 1,88
|
|ASELS
|25,00
|296.672.352
|% -0,16
|
|PETKM
|9,10
|279.525.254
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,56
|267.348.945
|% 1,19
|
|TSKB
|1,62
|112.748.753
|% -0,61
|
|ODAS
|1,61
|80.609.045
|% -1,23
|
|SKBNK
|1,22
|54.497.706
|% -0,81
|
|THYAO
|22,52
|904.541.148
|% 2,36
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8515
|13,8601
|% 0,53
|
|Euro
|15,6338
|15,6567
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,2395
|18,3310
|% 0,35
|
|Frank
|14,9026
|14,9924
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6783
|3,6968
|% 0,37
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,55
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,62
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|-0,40
|