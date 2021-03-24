Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERKO* *FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2021 18:55



***MERKO******FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                               Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ' nün ve Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.' tarafından kamuoyuna açıklanması talep edilen husus aşağıdaki gibidir.
 
Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.' de sahip olduğum 4.072.000 adet payın ve ilişkili Şirket'im Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.' nin 472.000 adet Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. paylarının 3,08 USD birim fiyatla toplamda
14.000.000 USD bedel ile
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.             2.775.000 Adet
İsmail AKSAÇ                                                 1.297.000 Adet
Yiğit CERİT                                                        472.000 Adet
 
Toplam 4.544.000 adetin nakden satışına ilişkin taraflar arasında bağlayıcı anlaşma 24.03.2021 (bugün) tarihinde imza altına alınmıştır.
Söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işlemi sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. Devir alınacak paylara karşılık gelen pay devir bedeli,  ödeme tarihinden bir önceki güne ait T.C. Merkez Bankası efektif döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığında olacaktır.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ
Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920262


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.394
Değişim :  -1,38% |  -19,50
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.433 En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 29,26 83.604.696 % 10,00  
KSTUR 314,60 782.410 % 10,00  
UMPAS 2,20 119.680 % 10,00  
IDEAS 80,95 12.765.491 % 9,99  
SEYKM 35,00 59.982.479 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9533 7,9571 % 0,46  
Euro 9,3864 9,4120 % 0,29  
Sterlin 10,9002 10,9549 % 0,84  
Frank 8,4381 8,4890 % 0,06  
Riyal 2,1154 2,1260 % 0,43  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 -6,97  
Altın Gr. 442 442 0,19  
Cumhuriyet 2.942 2.987 27,00  
Tam 2.929 3.004 23,97  
Yarım 1.415 1.453 11,60  
Çeyrek 710 727 5,79  
Gümüş.Ons 25,04 25,06 -0,05  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,02  
B. Petrol 61,73 61,73 -2,68  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru