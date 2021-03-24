***MERKO* *FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO******FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MERKO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yönetim kurulu başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ' nün ve Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.' tarafından kamuoyuna açıklanması talep edilen husus aşağıdaki gibidir.Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.' de sahip olduğum 4.072.000 adet payın ve ilişkili Şirket'im Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.' nin 472.000 adet Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. paylarının 3,08 USD birim fiyatla toplamda14.000.000 USD bedel ileMerko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.775.000 Adetİsmail AKSAÇ 1.297.000 AdetYiğit CERİT 472.000 AdetToplam 4.544.000 adetin nakden satışına ilişkin taraflar arasında bağlayıcı anlaşma 24.03.2021 (bugün) tarihinde imza altına alınmıştır.Söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işlemi sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. Devir alınacak paylara karşılık gelen pay devir bedeli, ödeme tarihinden bir önceki güne ait T.C. Merkez Bankası efektif döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığında olacaktır.Kamuoyuna duyurulur.ALİ HAYDAR GÜÇLÜSatyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920262BIST