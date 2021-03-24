***MERKO* *FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 18:55
***MERKO******FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ' nün ve Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.' tarafından kamuoyuna açıklanması talep edilen husus aşağıdaki gibidir.
Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.' de sahip olduğum 4.072.000 adet payın ve ilişkili Şirket'im Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.' nin 472.000 adet Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. paylarının 3,08 USD birim fiyatla toplamda
14.000.000 USD bedel ile
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.775.000 Adet
İsmail AKSAÇ 1.297.000 Adet
Yiğit CERİT 472.000 Adet
Toplam 4.544.000 adetin nakden satışına ilişkin taraflar arasında bağlayıcı anlaşma 24.03.2021 (bugün) tarihinde imza altına alınmıştır.
Söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işlemi sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. Devir alınacak paylara karşılık gelen pay devir bedeli, ödeme tarihinden bir önceki güne ait T.C. Merkez Bankası efektif döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığında olacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ
Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920262
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|83.604.696
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|KSTUR
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|782.410
|% 10,00
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|UMPAS
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|119.680
|% 10,00
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|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
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|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
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|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
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|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
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|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
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|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|7,9571
|% 0,46
|
|Euro
|9,3864
|9,4120
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,9002
|10,9549
|% 0,84
|
|Frank
|8,4381
|8,4890
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1154
|2,1260
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-6,97
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
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|B. Petrol
|61,73
|61,73
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