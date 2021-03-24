***MERKO* *FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO******FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MERKO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında18.01.2021 tarih 571 sayılı karar ileŞirketimizin hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Haydar Güçlü' nün yazılı bildirimi kapsamındaŞirketimiz Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO)' de sahip olduğu payların satışına ilişkin Borsa İstanbul(BİST) 'da halka açık olan Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)' ne satılmasına yönelik görüşmelere başladığı hususu değerlendirildi.1- Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmamak için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasını Ertelenmesi" başlıklı 6.maddesi kapsamında ertelenmesine,2- Ertelemenin şirketin meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmişti.24.03.2021 tarihinde gelen yazılı bildirim ileGörüşmelerin olumlu sonuçlandığı, sahip olduğu 4.072.000 adet payın ve ilişkili Şirket Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.' nin 472.000 adet Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. paylarının 3,08 USD birim fiyatla toplamda 14.000.000 USD bedel ileMerko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.2.775.000 Adetİsmail AKSAÇ 1.297.000 AdetYiğit CERİT 472.000 AdetToplam 4.544.000 adetin nakden satışına ilişkin taraflar arasında bağlayıcı anlaşma 24.03.2021 (bugün) tarihinde imza altına alındığı bildirilmiştir.Söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işlemi sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacağı,devir alınacak paylara karşılık gelen pay devir bedeli, ödeme tarihinden bir önceki güne ait T.C. Merkez Bankası efektif döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığında olacağı bildirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920293BIST