Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERKO* *FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2021 20:31



***MERKO******FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
 
18.01.2021 tarih 571 sayılı karar ile
 
Şirketimizin hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Haydar Güçlü' nün yazılı bildirimi kapsamında
 
Şirketimiz Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO)' de sahip olduğu payların satışına ilişkin Borsa İstanbul
 (BİST) 'da halka açık olan Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)' ne satılmasına yönelik görüşmelere başladığı hususu değerlendirildi.
 
1- Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmamak için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasını Ertelenmesi" başlıklı 6.maddesi kapsamında ertelenmesine,
 
2- Ertelemenin şirketin meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmişti.
 
24.03.2021 tarihinde gelen yazılı bildirim ile
 
Görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, sahip olduğu 4.072.000 adet payın ve ilişkili Şirket Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.' nin 472.000 adet Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. paylarının 3,08 USD birim fiyatla toplamda 14.000.000 USD bedel ile
 
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
             
2.775.000 Adet
İsmail AKSAÇ                                               1.297.000 Adet
Yiğit CERİT                                                     472.000 Adet
Toplam 4.544.000 adetin nakden satışına ilişkin taraflar arasında bağlayıcı anlaşma 24.03.2021 (bugün) tarihinde imza altına alındığı bildirilmiştir.
Söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işlemi sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacağı,
devir alınacak paylara karşılık gelen pay devir bedeli,  ödeme tarihinden bir önceki güne ait T.C. Merkez Bankası efektif döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığında olacağı bildirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
 
 
                                                      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920293


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.394
Değişim :  -1,38% |  -19,50
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.433 En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 29,26 83.604.696 % 10,00  
KSTUR 314,60 782.410 % 10,00  
UMPAS 2,20 119.680 % 10,00  
IDEAS 80,95 12.765.491 % 9,99  
SEYKM 35,00 59.982.479 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9550 7,9591 % 0,48  
Euro 9,3914 9,4335 % 0,52  
Sterlin 10,8913 10,9459 % 0,76  
Frank 8,4345 8,4853 % 0,02  
Riyal 2,1138 2,1244 % 0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -5,26  
Altın Gr. 442 442 0,45  
Cumhuriyet 2.942 2.987 27,00  
Tam 2.929 3.004 23,97  
Yarım 1.415 1.453 11,60  
Çeyrek 710 727 5,79  
Gümüş.Ons 25,10 25,13 0,02  
Gümüş Gr. 6,41 6,41 0,02  
B. Petrol 61,97 61,97 -2,44  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru