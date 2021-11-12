***MERKO* *FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.11.2021 09:13
***MERKO******FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MERKO, FRIGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977255
BIST
10:331.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,81
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
10:339,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0271
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:3311,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0317
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
10:33593,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,22
|Açılış
|: 593,47
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:33
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,17
|10.632.111
|% 8,26
|
|OYLUM
|9,50
|14.028.406
|% 7,34
|
|BRSAN
|26,20
|29.277.402
|% 5,99
|
|DOAS
|43,76
|98.584.885
|% 5,39
|
|KZBGY
|32,02
|7.734.847
|% -9,96
|
|BASGZ
|16,08
|103.599.970
|% -7,00
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|ULUFA
|2,44
|18.088.127
|% -5,43
|
|ADESE
|1,29
|118.660.234
|% -4,44
|
|PETKM
|7,46
|727.135.563
|% -2,48
|
|KRDMD
|7,56
|237.620.947
|% 1,89
|
|THYAO
|17,99
|236.022.395
|% 1,52
|
|GARAN
|10,65
|230.143.025
|% 0,47
|
|TUPRS
|156,40
|210.631.967
|% -0,06
|
|PETKM
|7,46
|727.135.563
|% -2,48
|
|ADESE
|1,29
|118.660.234
|% -4,44
|
|ODAS
|1,55
|65.645.566
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,12
|43.906.360
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,56
|237.620.947
|% 1,89
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9195
|9,9304
|% 0,27
|
|Euro
|11,3741
|11,3821
|% 0,28
|
|Sterlin
|13,2581
|13,3246
|% 0,46
|
|Frank
|10,7335
|10,7982
|% 0,28
|
|Riyal
|2,6407
|2,6539
|% 0,29
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-4,62
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|0,04
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|-0,56
|
Seans Raporu
10:33
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10:45OYLUM
Yüzde 5.99 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 477, 160 adet işlem
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10:42XU100
Endeks 1, 639 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 3, 259.00 milyon TL de
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10:41BERA
Yüzde 4.11 oranında artışla 9.89 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 494, 395 adet işlem
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10:38BRSAN
Yüzde 7.12 oranında artışla 26.48 lira fiyatla işlem gören hissede 951, 410 adet işlem
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10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, HALKB