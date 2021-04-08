***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [FRIGO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/03/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıFrigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuDondurulmuş ve konserve edilmiş meyve sebze, meyve suyu, meyve ve sebze püreleri ve salça imalatıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi11.100.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih08.04.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.775.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı3,08Toplam Tutar8.547.000 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%25Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%25Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%25Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son finansal durum tablosundaki aktif toplamına oranı %45,90'dir. (07.04.2021 tarihinde geçerli olan TCMB efektif döviz alış kuru kullanılmıştır)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablosuna (30.06.2020) göre oluşan hasılat toplamına oranı %331,19'dur.(07.04.2021 tarihinde geçerli olan TCMB efektif döviz alış kuru kullanılmıştır)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAli Haydar GÜÇLÜKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/03/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarKamuoyunun Dikkatine :24.03.2021 tarihinde tarafımızca yapılan duyuru ileŞirket'imiz 24.03.2021 tarihli 2021-15 numaralı yönetim kurulu kararı ile payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Frigo-Pak Gıda Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş.'nin (FRİGO) 11.100.000 TL ödenmiş sermayesi içerisindeŞirket hakim ortağı Sn. Ali Haydar Güçlü' ye ait 4.072.000 adet,Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ne ait 472.000 adet,Borsada işlem gören hamiline payını 3,08 USD birim fiyatla toplamda 14.000.000 USD bedelle ilişkili tarafımız Sn. İsmail Aksaç ve birlikte hareket ettiğimiz Sn. Yiğit Cerit ile nakden satın almak üzere bağlayıcı anlaşma taraflarca imza altına alındığı, Söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işlemi sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacağı bildirilmişti.08.04.2021 (bugün) tarihi ile gerekli işlemler tamamlanmış olup, Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ' ye ait 2.775.000 adet nominal değerli patir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924951BIST