***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
08.04.2021 13:32
***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/03/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve sebze, meyve suyu, meyve ve sebze püreleri ve salça imalatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
11.100.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
08.04.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.775.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
3,08
Toplam Tutar
8.547.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%25
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%25
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%25
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son finansal durum tablosundaki aktif toplamına oranı %45,90'dir. (07.04.2021 tarihinde geçerli olan TCMB efektif döviz alış kuru kullanılmıştır)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablosuna (30.06.2020) göre oluşan hasılat toplamına oranı %331,19'dur.(07.04.2021 tarihinde geçerli olan TCMB efektif döviz alış kuru kullanılmıştır)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ali Haydar GÜÇLÜ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/03/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Kamuoyunun Dikkatine :
24.03.2021 tarihinde tarafımızca yapılan duyuru ile
Şirket'imiz 24.03.2021 tarihli 2021-15 numaralı yönetim kurulu kararı ile payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Frigo-Pak Gıda Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş.'nin (FRİGO) 11.100.000 TL ödenmiş sermayesi içerisinde
Şirket hakim ortağı Sn. Ali Haydar Güçlü' ye ait 4.072.000 adet,
Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ne ait 472.000 adet,
Borsada işlem gören hamiline payını 3,08 USD birim fiyatla toplamda 14.000.000 USD bedelle ilişkili tarafımız Sn. İsmail Aksaç ve birlikte hareket ettiğimiz Sn. Yiğit Cerit ile nakden satın almak üzere bağlayıcı anlaşma taraflarca imza altına alındığı, Söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işlemi sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacağı bildirilmişti.
08.04.2021 (bugün) tarihi ile gerekli işlemler tamamlanmış olup, Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ' ye ait 2.775.000 adet nominal değerli patir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924951
BIST