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***MERKO* *FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2021 18:10



***MERKO******FRIGO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
18.01.2021 tarih 2021-4 sayılı karar ile
1)     Borsa İstanbul (BİST)'da halka açık olan Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin yönetim kurulu başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ' nün sahip olduğu payların satın alınmasına yönelik görüşmelere başlanmasına
2)     Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında ertelenmesine karar verilmişti.
19.01.2021 tarihinde alınan ve kamuya açıklanan karar doğrultusunda
Şirket'imizin kaynaklarını daha etkin ve verimli bir biçimde değerlendirebilmek amacıyla, gerek organik, gerekse inorganik büyüme modelli yatırım fırsatları ile gelecek hedeflerimize katkı sağlayacak her türlü potansiyel yerli ve yabancı stratejik işbirliklerini ve ortaklıkları araştırmak,
Ağırlıklı olarak ihracata yönelik olmak üzere, yeni ürün ve pazar çalışmalarını araştırmak ve geliştirmek üzere,
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE ile Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. İsmail AKSAÇ yetkilendirildikleri bildirilmişti.
Bu çerçevede
1- Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin yönetim kurulu başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ' nün sahip olduğu 2.775.000 adet payın, 3.08 USD birim fiyattan 8.547.000 USD toplam bedelle nakden satın alınmasına,
2- Satın alma bedelinin, 4.000.000 USD kısmı için banka yatırım kredisi, 2.500.000 USD kısmının Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE' nin Şirket'imize vereceği borç ve kalan 2.047.000 USD kısmının da öz kaynaklarımızdan karşılanarak ödenmesine, 
3- Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında ertelenen kararın Kamuoyuna açıklanmasına,
4-  Gerçekleştirilecek alım neticesinde yönetim hakimiyetinin oluşmaması nedeni ile Pay Alım Teklifi doğmadığı hususunun kamuoyuna ilan edilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920229


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