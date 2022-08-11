***MERKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
11.08.2022 10:25
***MERKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 15.665.796 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRAMERKO91A5), Şirketin talebi üzerine 11.08.2022 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054457
BIST
12:092.865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -3,22
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:0917,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:0918,5060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0266
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:091.031,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.031,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:07
|TRCAS
|10,57
|76.275.927
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|49.254.229
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|75.115.930
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|20.466.568
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|104.379.846
|% 9,77
|
|PAMEL
|168,70
|11.361.798
|% -9,88
|
|BLCYT
|11,82
|36.347.617
|% -8,37
|
|KZBGY
|29,10
|19.173.001
|% -7,32
|
|AKENR
|2,03
|60.043.235
|% -7,31
|
|TEKTU
|1,73
|39.497.895
|% -6,99
|
|THYAO
|62,65
|3.327.007.442
|% 2,04
|
|YKBNK
|5,68
|849.854.200
|% 1,07
|
|SAHOL
|23,68
|789.891.843
|% -1,91
|
|GARAN
|18,09
|756.678.851
|% 0,11
|
|AKBNK
|10,24
|717.260.159
|% 1,69
|
|YKBNK
|5,68
|849.854.200
|% 1,07
|
|ODAS
|3,99
|545.415.027
|% 1,53
|
|VAKBN
|4,65
|559.685.175
|% 5,44
|
|DOHOL
|4,44
|478.885.211
|% -0,67
|
|EKGYO
|3,63
|339.230.353
|% -0,55
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9600
|17,9661
|% 0,16
|
|Euro
|18,4962
|18,5043
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,7903
|21,8996
|% -0,20
|
|Frank
|19,0045
|19,1190
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7684
|4,7924
|% 0,10
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,93
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.918
|6.971
|-21,00
|
|Yarım
|3.371
|3.408
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,07
|
Seans Raporu
12:07
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12:20OZGYO
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