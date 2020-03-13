***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıREFORM BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 13.03.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü de dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2020 yılı mali tablolarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak, "REFORM BAĞIMSIZ DENETİM AŞ."nin seçilmesine, bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin 31.03.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828780BIST