***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.03.2020 16:25
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 13.03.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü de dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2020 yılı mali tablolarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak, "REFORM BAĞIMSIZ DENETİM AŞ."nin seçilmesine, bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin 31.03.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828780
BIST
17:1896.337
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 2.697,58
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:186,3064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,3010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:187,0061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0668
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:18319,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,99
|Açılış
|: 319,37
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|8.230.883
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.660.783
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.398.470
|% 9,94
|
|AKGRT
|5,23
|8.916.726
|% -12,54
|
|ECZYT
|9,81
|69.107.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,38
|1.218.102.819
|% 4,19
|
|THYAO
|9,05
|1.078.581.373
|% 6,72
|
|GARAN
|9,14
|604.353.781
|% 4,58
|
|KRDMD
|2,05
|390.366.529
|% 2,50
|
|EREGL
|8,13
|373.003.301
|% -0,25
|
|ODAS
|1,35
|316.409.040
|% 2,27
|
|IHLGM
|0,93
|173.887.343
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,05
|390.366.529
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,22
|329.134.032
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,19
|169.146.029
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8564
|7,8958
|% -0,69
|
|Frank
|6,6061
|6,6459
|% -0,85
|
|Riyal
|1,6743
|1,6827
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,36
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.113
|2.167
|-1,04
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-0,51
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|34,45
|34,45
|1,23
|
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