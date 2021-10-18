***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.10.2021 18:12
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.07.2021-30.06.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Şirket denetim komitesi tarafından tercih edilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir,
Kamuoyunun bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971266
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,3080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
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|Açılış
|: 9,3100
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,3743
En Düşük
9,2669
18:0510,8368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 10,8400
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|Önceki Kapanış
|: 10,7800
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10,9317
En Düşük
10,7921
18:05529,26
En Yüksek
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|: -0,10%
|| -0,55
|Açılış
|: 529,26
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|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
|
|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3013
|9,3079
|% -0,25
|
|Euro
|10,8053
|10,8576
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,7978
|12,8620
|% 0,14
|
|Frank
|10,0445
|10,1050
|% -0,20
|
|Riyal
|2,4738
|2,4862
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|4,10
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,13
|0,16
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|0,95
|