***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısındaŞirketimiz esas sözleşmesinin "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19.maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine,Tadil için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' na başvurulmasına,Konunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilmesine,Diğer tüm iş ve işlemlerin tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuyouna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946351BIST