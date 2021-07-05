***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.07.2021 18:03
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19.maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine,
Tadil için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' na başvurulmasına,
Konunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilmesine,
Diğer tüm iş ve işlemlerin tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuyouna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946351
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0281
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7041
En Düşük
8,6270
18:0510,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
18:05502,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,95
|Açılış
|: 502,16
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6907
|8,6925
|% 0,32
|
|Euro
|10,2817
|10,2884
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9624
|12,0224
|% -0,02
|
|Frank
|9,3666
|9,4230
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,96
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,20
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|-2,48
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
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17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem