***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.08.2021 17:39
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.08.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup süreç devam etmekdir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959291
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0654
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
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8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0775
|Açılış
|: 9,9550
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|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0197
En Düşük
9,8798
18:05488,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,65
|Açılış
|: 488,31
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5118
|8,5134
|% 0,77
|
|Euro
|9,9791
|9,9924
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,6029
|11,6611
|% 0,14
|
|Frank
|9,2506
|9,3064
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2663
|2,2777
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,25
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|-2,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
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17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
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17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
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17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem