***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.08.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup süreç devam etmekdir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959291BIST