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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

19.08.2022 18:14
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin 72.556.591 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 88.222.387 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilen toplam 15.665.796 TL nominal değerli paylar, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 3,83 TL fiyatla Şirketimiz ortaklarından AG Girişim Holding A.Ş' ye 9.138.381 TL nominal değerli paylar ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE'e 6.527.415 TL nominal değerli paylar olmak üzere, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak satış işlemi 12.08.2022  tarihinde tamamlanmış ve toplam 60.000.000 TL fon sağlanmıştır.
Tahsisli sermaye artırımımız Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 72.556.591 TL' sından 15.665.796 TL' sı tahsisli artırılarak 88.222.387 TL' sına çıkarılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin ekteki yeni şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması halinde, genel kurul aranmaksızın 10 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057206


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