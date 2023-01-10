***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin 19. Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurullar ve Toplantı Nisabı başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki başvurumuz onaylanmıştır.Kamuoyna duyurlur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099525BIST