***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.01.2023 17:30
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 19. Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurullar ve Toplantı Nisabı başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki başvurumuz onaylanmıştır.
Kamuoyna duyurlur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099525
BIST
17:494.952
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -218,77
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.952
17:4918,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:4920,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0164
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:491.133,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.133,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:49
|SDTTR
|51,50
|4.423.799
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.311.572
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.489.673
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|24.078.398
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|493.381.611
|% 9,98
|
|BFREN
|4.632,30
|206.786.008
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.203.562
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|531.018.679
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|158.858.986
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|THYAO
|131,30
|6.941.210.047
|% -5,13
|
|EREGL
|38,04
|6.914.670.657
|% -4,47
|
|ASELS
|57,75
|6.697.556.872
|% -2,28
|
|KRDMD
|18,07
|5.089.417.324
|% -3,83
|
|KOZAL
|563,00
|4.237.188.634
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,46
|4.045.880.109
|% -3,09
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,07
|5.089.417.324
|% -3,83
|
|SKBNK
|2,75
|542.881.347
|% -3,17
|
|AKBNK
|17,03
|3.155.165.971
|% -4,38
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7701
|18,7783
|% 0,04
|
|Euro
|20,1579
|20,1653
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,7387
|22,8527
|% -0,22
|
|Frank
|20,2649
|20,3870
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% 0,07
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|6,77
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.659
|7.724
|16,00
|
|Yarım
|3.720
|3.778
|7,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|0,43
|