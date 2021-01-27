***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamalarSermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişiklik sonrası Şirket esas sözleşmesinin son hali ekte sunulmuşturBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 19/01/2021 21/01/2021 10250http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905090BIST