***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
27.01.2021 21:00
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklamalar
Sermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişiklik sonrası Şirket esas sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 19/01/2021 21/01/2021 10250
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905090
BIST
18:051.467
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -69,11
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.467
18:057,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
18:058,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
18:05438,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,90
|Açılış
|: 438,02
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|16,06
|145.771.238
|% 10,00
|
|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|18.442.579
|% 9,99
|
|PAMEL
|24,00
|5.359.370
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.681.688
|% 9,99
|
|BAGFS
|27,54
|225.961.604
|% -10,00
|
|EGGUB
|200,70
|111.263.787
|% -10,00
|
|MRSHL
|342,00
|21.523.669
|% -10,00
|
|KONYA
|1.557,00
|224.736.850
|% -10,00
|
|TBORG
|19,80
|3.023.422
|% -10,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|GARAN
|9,11
|1.763.015.547
|% -4,31
|
|KRDMD
|6,50
|1.380.497.813
|% -5,80
|
|KOZAL
|113,50
|1.268.166.886
|% -6,20
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|TSKB
|1,79
|821.433.984
|% -7,25
|
|SKBNK
|1,42
|520.252.431
|% -5,33
|
|IHLGM
|1,38
|444.333.941
|% -9,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3746
|7,3814
|% 0,51
|
|Euro
|8,9371
|8,9476
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,0911
|10,1417
|% 0,32
|
|Frank
|8,2749
|8,3248
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9615
|1,9713
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-5,02
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|55,78
|55,78
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
-
17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
-
17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de