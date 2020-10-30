***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Özel Hesap Dönemine ait 01.07.2020-30.09.2020 tarihli Finansal Tabloları, Faaliyet Raporuve Sorumluluk Beyanı ekte Kamuoyunun bilgisine sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885245BIST